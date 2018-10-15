2018-10-15T08:49:52+03:00
Общество

Безумный Макс по-сибирски: новосибирцев напугал пассажир с маской на лице и медвежьей шапке

Парня с жуткой маской на лице и в косухе с шипами сфотографировали пассажиры новосибирского метро
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Сибиряк шокировал пассажиров метро своим выбором одежды. Фото: vk.com/subwaynsk.Сибиряк шокировал пассажиров метро своим выбором одежды. Фото: vk.com/subwaynsk.
Изменить размер текста:

В выходные в новосибирском метро можно было встретить парня в устрашающей маске в куртке-косухе с шипами.

Жуткая фотография появилась в группе «Мода новосибирского метро»: сибиряк ехал в маске черепа, косухе с шипами и медвежьей шапке, чем привлек внимание пассажиров. На косухе, помимо шипов есть и цепи, на руках у него кожаные перчатки с клепками, а на голове, помимо маски, за которой видны только глаза, шапка с ушами, как у медведя.

Понятно, что такой внешний вид не оставил равнодушным ни пассажиров метро, ни комментаторов в соцсетях. Вот что они пишут о необычном облике сибиряка:

— По-моему мужчина неадекватный, пытается привлечь внимание постоянно, — пишет один.

— Каждый раз передергивает от его вида, — добавляет второй.

— Винни пух уже не тот, — шутит третий.

— Одежда с шипами — прекрасный выбор, когда едешь в час пик, — отмечает четвертый.

— Это же хранитель левого берега! — узнал его пятый.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Новосибирские полицейские перехватили посылку с героином на зону
Зебра в никуда: дорогу к новосибирской школе перегородил забор
Борьба с раком: новосибирские ученые придумали использовать антитела из грудного молока
Жив и в шоке: новосибирец упал с окна с пятого этажа
Смена после шести лет: в Новосибирском областном суде назначен новый руководитель
Наделал шума: преподаватели и ученики эвакуировались из колледжа из-за оставленного пакета
К Хэллоуину готова: пассажиров метро шокировала девушка с разорванной челюстью
Сибирячка показала, как танцевать pole dance на 15-сантиметровых каблуках
Лежал в коридоре: новосибирец украл ноутбук из детской коляски в общежитии
Сэкономил на асфальте и тротуаре: подрядчик украл 2,3 миллиона на ремонте дорог
День жестянщика: новосибирские дороги сковали глухие пробки из-за многочисленных аварий
Шорох в туалете: новосибирца пытались выдать за кота, когда он прятался от приставов
В цирковой труппе Багдасаровых на гастролях случилось пополнение: тигрица разродилась по пути в Новосибирск
Погода на день в Новосибирске: 23 октября будет мокрый снег
«Говорят, нам нечем платить гардеробщицам»: 24 родителя пожаловались на денежные поборы в новосибирских школах
Новосибирскую пенсионерку, подарившую министру веревку и мыло, оберегают от журналистов
В соцсетях обсуждают видео с танцующим в новосибирском метро подростком
Новосибирские блогеры окунули автомобиль в гигантскую кастрюлю с кипятком
На новосибирском вокзале ищут хозяина забытых зубных протезов
Отец ищет свидетелей аварии на Тещином языке: пострадала его 13-летняя дочь
Сибирячки в гриме устроили фотосессию на пилоне в честь Хэллоуина
Пытались втиснуть коммерческое здание: мэр Локоть остановил скандальную стройку возле лицея в "тихом" центре
Хоккейная «Сибирь» со Снеговиком перетанцевала скандальную группу Little Big
Арест на 10 суток: работник СТО попался пьяным за рулем машины клиентки
«День без бюстгальтера»: болельщица «Сибири» осталась в юбке и хоккейных перчатках
Выбрали подарок: новосибирцы определились, какой фонтан хотят в Центральном парке