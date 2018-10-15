Безумный Макс по-сибирски: новосибирцев напугал пассажир с маской на лице и медвежьей шапке

15 Окт. 08:47 2018-10-15T08:49:52+03:00

Парня с жуткой маской на лице и в косухе с шипами сфотографировали пассажиры новосибирского метро

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В выходные в новосибирском метро можно было встретить парня в устрашающей маске в куртке-косухе с шипами.

Жуткая фотография появилась в группе «Мода новосибирского метро»: сибиряк ехал в маске черепа, косухе с шипами и медвежьей шапке, чем привлек внимание пассажиров. На косухе, помимо шипов есть и цепи, на руках у него кожаные перчатки с клепками, а на голове, помимо маски, за которой видны только глаза, шапка с ушами, как у медведя.

Понятно, что такой внешний вид не оставил равнодушным ни пассажиров метро, ни комментаторов в соцсетях. Вот что они пишут о необычном облике сибиряка:

— По-моему мужчина неадекватный, пытается привлечь внимание постоянно, — пишет один.

— Каждый раз передергивает от его вида, — добавляет второй.

— Винни пух уже не тот, — шутит третий.

— Одежда с шипами — прекрасный выбор, когда едешь в час пик, — отмечает четвертый.

— Это же хранитель левого берега! — узнал его пятый.