Безумный Макс по-сибирски: новосибирцев напугал пассажир с маской на лице и медвежьей шапке
В выходные в новосибирском метро можно было встретить парня в устрашающей маске в куртке-косухе с шипами.
Жуткая фотография появилась в группе «Мода новосибирского метро»: сибиряк ехал в маске черепа, косухе с шипами и медвежьей шапке, чем привлек внимание пассажиров. На косухе, помимо шипов есть и цепи, на руках у него кожаные перчатки с клепками, а на голове, помимо маски, за которой видны только глаза, шапка с ушами, как у медведя.
Понятно, что такой внешний вид не оставил равнодушным ни пассажиров метро, ни комментаторов в соцсетях. Вот что они пишут о необычном облике сибиряка:
— По-моему мужчина неадекватный, пытается привлечь внимание постоянно, — пишет один.
— Каждый раз передергивает от его вида, — добавляет второй.
— Винни пух уже не тот, — шутит третий.
— Одежда с шипами — прекрасный выбор, когда едешь в час пик, — отмечает четвертый.
— Это же хранитель левого берега! — узнал его пятый.