Страшная смерть: мужчину засыпало тяжелой глиной во время ремонта водопровода

15 Окт. 07:24 2018-10-15T08:20:09+03:00

Приехавшие на место спасатели помогли откопать засыпанное землей и глиной тело новосибирца

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Трагедия произошла в воскресенье утром, 14 октября в частном секторе Железнодорожного района Новосибирска.

— Очевидцы позвонили спасателям в 11:50. На место происшествия незамедлительно выехал оперативный экипаж спасателей. На месте выяснилось, что в вырытой экскаватором траншее глубиной 3 метра велись ремонтные работы на водопроводе, и произошло осыпание земли и глины. Под тяжестью осыпавшегося грунта оказался 33-летний мужчина, — рассказали в пресс-службе спасателей МАСС.

Родственники мужчины какое-то время не вызывали спасателей, пытаясь откопать его самостоятельно, но после нескольких безуспешных попыток они вызвали спасателей и скорую помощь.

— Спасатели с помощью лопат за 15 минут откопали тело мужчины, и вытащили из траншеи на поверхность, — добавили в ведомстве.

33-летний мужчина погиб под тяжестью осыпавшегося грунта. Его тело было передано полиции.