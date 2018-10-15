Страшная смерть: мужчину засыпало тяжелой глиной во время ремонта водопровода
Трагедия произошла в воскресенье утром, 14 октября в частном секторе Железнодорожного района Новосибирска.
— Очевидцы позвонили спасателям в 11:50. На место происшествия незамедлительно выехал оперативный экипаж спасателей. На месте выяснилось, что в вырытой экскаватором траншее глубиной 3 метра велись ремонтные работы на водопроводе, и произошло осыпание земли и глины. Под тяжестью осыпавшегося грунта оказался 33-летний мужчина, — рассказали в пресс-службе спасателей МАСС.
Родственники мужчины какое-то время не вызывали спасателей, пытаясь откопать его самостоятельно, но после нескольких безуспешных попыток они вызвали спасателей и скорую помощь.
— Спасатели с помощью лопат за 15 минут откопали тело мужчины, и вытащили из траншеи на поверхность, — добавили в ведомстве.
33-летний мужчина погиб под тяжестью осыпавшегося грунта. Его тело было передано полиции.
Мужчину засыпало грунтом..