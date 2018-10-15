2018-10-15T08:20:09+03:00
Происшествия

Страшная смерть: мужчину засыпало тяжелой глиной во время ремонта водопровода

Приехавшие на место спасатели помогли откопать засыпанное землей и глиной тело новосибирца
Надежда ЯРКОВА
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Спасатели 15 минут откапывали тело засыпанного глиной в траншее мужчины. Фото: МАСС.Спасатели 15 минут откапывали тело засыпанного глиной в траншее мужчины. Фото: МАСС.
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Трагедия произошла в воскресенье утром, 14 октября в частном секторе Железнодорожного района Новосибирска.

— Очевидцы позвонили спасателям в 11:50. На место происшествия незамедлительно выехал оперативный экипаж спасателей. На месте выяснилось, что в вырытой экскаватором траншее глубиной 3 метра велись ремонтные работы на водопроводе, и произошло осыпание земли и глины. Под тяжестью осыпавшегося грунта оказался 33-летний мужчина, — рассказали в пресс-службе спасателей МАСС.

Родственники мужчины какое-то время не вызывали спасателей, пытаясь откопать его самостоятельно, но после нескольких безуспешных попыток они вызвали спасателей и скорую помощь.

— Спасатели с помощью лопат за 15 минут откопали тело мужчины, и вытащили из траншеи на поверхность, — добавили в ведомстве.

33-летний мужчина погиб под тяжестью осыпавшегося грунта. Его тело было передано полиции.

Мужчину засыпало грунтом..

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