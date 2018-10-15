Стоял посреди дороги: очевидцы поймали неадекватного водителя «Яндекс.Такси» и забрали ключи

15 Окт. 06:43 2018-10-15T06:43:57+03:00

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В воскресенье, 14 октября в Ленинском районе молодые люди поймали таксиста с подозрением на опьянение.

— На улице Планировочной, возле дома №1/2, молодые люди нашли стоявший посреди дороги Hyundai Solaris «Яндекс.Такси». Подошедшие к машине молодые люди увидели водителя, который, судя по виду, был в наркотическом опьянении. Он попытался скрыться, но наехал на бордюр и проколол колесо. У таксиста отобрали ключи и вызвали полицию, сообщает подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

На место приехал экипаж ДПС, подробности произошедшего выясняются.