В руках топор: бывший работник фирмы выкрал сейф с деньгами и сбежал
Инцидент произошел 12 октября в помещении одной из организаций по улице Мельничной.
— Неизвестный украл сейф из помещения фирмы, в котором лежали 220 тысяч рублей. Как выяснили на месте полицейские, 12 октября около 9 вечера сторож при обходе здания заметил постороннего мужчину, в руках у которого был сейф и топор. Охранник попытался остановить грабителя, но тому удалось скрыться, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.
Вскоре полицейскими в Чулымском районе был установлен и задержан подозреваемый в грабеже, им оказался ранее неоднократно судимый 35-летний местный житель, который раньше работал в этой организации грузчиком.
— Во время обыска у мужчины был найден и изъят топор, а также украденный сейф, и 108 тысяч рублей, — добавили в ведомстве. — Сейчас полицейские устанавливают место нахождения остальных денег.
Возбуждено уголовное дело по статье — грабеж. В отношении задержанного решается вопрос об избрании меры пресечения.