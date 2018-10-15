2018-10-15T06:13:55+03:00
Общество

В руках топор: бывший работник фирмы выкрал сейф с деньгами и сбежал

Мужчина, который раньше работал грузчиком в организации, украл сейф, в котором лежали 220 тысяч рублей
Надежда ЯРКОВА
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Грабителем оказался бывший грузчик, работавший в этой фирме.Грабителем оказался бывший грузчик, работавший в этой фирме.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Инцидент произошел 12 октября в помещении одной из организаций по улице Мельничной.

— Неизвестный украл сейф из помещения фирмы, в котором лежали 220 тысяч рублей. Как выяснили на месте полицейские, 12 октября около 9 вечера сторож при обходе здания заметил постороннего мужчину, в руках у которого был сейф и топор. Охранник попытался остановить грабителя, но тому удалось скрыться, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Вскоре полицейскими в Чулымском районе был установлен и задержан подозреваемый в грабеже, им оказался ранее неоднократно судимый 35-летний местный житель, который раньше работал в этой организации грузчиком.

— Во время обыска у мужчины был найден и изъят топор, а также украденный сейф, и 108 тысяч рублей, — добавили в ведомстве. — Сейчас полицейские устанавливают место нахождения остальных денег.

Возбуждено уголовное дело по статье — грабеж. В отношении задержанного решается вопрос об избрании меры пресечения.

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