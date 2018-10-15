Пламя вырывалось из окон: в трехэтажном доме вспыхнула квартира

15 Окт. 05:40 2018-10-15T05:41:09+03:00

Вечером в воскресенье в Бердске загорелась квартира. Стоп-кадр с видео. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

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Пожар в квартире случился вечером в воскресенье, 14 октября: пожарные по лестнице эвакуировали 7 человек, из них трех детей.

— Сообщение о пожаре в Бердске на улице Кристальной, 10 получили в 19:55 в воскресенье, 14 октября. В трехэтажном доме на последнем этаже горела квартира. На момент прибытия пожарных из окон квартиры шел дым, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Со второго и третьего этажей по трехколенной лестнице было эвакуировано 7 человек, из них трое — детей. Со второго этажа спасено три человека. Пострадавших нет.

— Пожар тушили 13 спасателей и 4 единицы техники. В пожаре сгорели домашние вещи, мебель, оргтехника. Общая площадь пожара составила 54 кв. м. Распространение огня на другие квартиры не допущено, — отметили в ведомстве.

В МЧС добавили, что причины пожара, материальные и виновные лица устанавливаются.