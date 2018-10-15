Пламя вырывалось из окон: в трехэтажном доме вспыхнула квартира
Пожар в квартире случился вечером в воскресенье, 14 октября: пожарные по лестнице эвакуировали 7 человек, из них трех детей.
— Сообщение о пожаре в Бердске на улице Кристальной, 10 получили в 19:55 в воскресенье, 14 октября. В трехэтажном доме на последнем этаже горела квартира. На момент прибытия пожарных из окон квартиры шел дым, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.
Со второго и третьего этажей по трехколенной лестнице было эвакуировано 7 человек, из них трое — детей. Со второго этажа спасено три человека. Пострадавших нет.
— Пожар тушили 13 спасателей и 4 единицы техники. В пожаре сгорели домашние вещи, мебель, оргтехника. Общая площадь пожара составила 54 кв. м. Распространение огня на другие квартиры не допущено, — отметили в ведомстве.
В МЧС добавили, что причины пожара, материальные и виновные лица устанавливаются.
Пожар в Бердске..