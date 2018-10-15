2018-10-15T03:38:00+03:00
Общество

Погода на день в Новосибирске: 15 октября обещают снег

Какая погода ждет новосибирцев в первый день рабочей недели
Надежда ЯРКОВА
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Сегодня будет прохладно, возможен снег.Сегодня будет прохладно, возможен снег.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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В понедельник, 15 октября в городе возможен дождь и мокрый снег.

— Сегодня в Новосибирске будет облачная погода с прояснениями, ночью могут быть небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, днем без осадков. Температура днем будет плюс 7-9 градусов, к ночи опустится до 0- минус 2 градусов. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 4-9 метров в секунду, местами порывы будут достигать 16 метров в секунду, — сообщают в Западно-сибирском гидрометцентре.

По области будет также облачно с прояснениями, в отдельных районах могут быть небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, ночью и утром местами туманы. Температура днем составит плюс 5-10 градусов, ночная будет в пределах 0- минус 5 градусов.

«Яндекс.Погода» обещает новосибирцам сегодня небольшой снег. Днем воздух прогреется до плюс 7 градусов, к ночи температура опустится до 0 градусов. В последующие дни синоптики обещают прохладную погоду и снег.

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