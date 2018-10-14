2018-10-14T12:28:04+03:00
Общество

Перехватят теле- и радиосигналы: в Новосибирской области пройдет комплексная тренировка МЧС

Жители услышат вой сирен с 13.30 до 13.50
Екатерина КОМЯКОВА
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В Новосибирской области пройдет проверка систем оповещения, людей просят не пугаться.В Новосибирской области пройдет проверка систем оповещения, людей просят не пугаться.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Управление МЧС по Новосибирской области информирует жителей региона: завтра, 15 октября, пройдет комплексная тренировка по оповещению населения. Проверка пройдет в промежутке между 13.30 и 15 часами, время указано местное. Паниковать и собираться к эвакуации не надо, это лишь проверка связи, людей просят в это время заниматься своими привычными делами. Кроме воя сирен спасатели также перехватят информационные каналы:

- С 13.30 до 13.50 кратковременно запустят электросирены и уличные громкоговорители. Короткий телеперехват канала «Россия 1» произойдет с 13.50 до 14.00. С 14.50 - 15.00 специальным сообщением МЧС будет произведен радиоперехват вещания 9 радиостанций в УКВ и FM диапазонах: «Радио России», «Маяк», «Вести FМ», радио «Слово», «Юнитон», «Новосибирская городская волна», «Европа плюс», радио «Дача», «Бизнес FМ». В эфире радиостанций прозвучит дикторский текст о том, что проводится проверка системы оповещения, - сообщают в управлении МЧС по Новосибирской области.

Проверка также коснется системы экранов, находящихся в метро, аэропорту, на площади Ленина и на трех железнодорожных вокзалах города. На экранах появится заставка с информацией о проверке системы.

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