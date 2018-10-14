2018-10-14T11:57:01+03:00
Общество

А был ли злоумышленник: в полиции проверяют информацию о попытке похищения ребенка в Новосибирской области

Одноклассники говорят, что мальчик просто опаздывал на урок и решил схитрить
Екатерина КОМЯКОВА
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Школа №8 в Искитиме. Фото: google.ru/mapsШкола №8 в Искитиме. Фото: google.ru/maps
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Историю о попытке похищения ребенка в Искитиме родители рассказывают друг другу в мессенджерах. Содержание примерно следующее: шестиклассник в пятницу подходил к школе, как вдруг на него кто-то напал, рядом стояла черная машина, ребенка пытались в нее затащить. Мальчик отбился и все-таки попал на урок.

- Мама ребенка написала заявление в полицию по данному поводу. Проводится проверка, пока информацию не подтверждаем, - сообщают в управлении МВД по Новосибирской области.

В социальных сетях активно обсуждают историю, часть родителей уже начала паниковать. Однако верят в историю с попыткой похищения не все искитимцы. Один из шестиклассников восьмой школы написал в социальных сетях, что мальчик просто опаздывал на урок.

Мы ждем окончательной информации по проверке инцидента от полиции.

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