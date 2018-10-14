Покров удался: Новосибирцы успели сфотографировать первый снег

14 Окт. 10:23 2018-10-14T10:24:08+03:00

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Синоптики из Западно-сибирского гидрометцентра предупреждали: в воскресенье возможен снег. Так и вышло, в разных местах, в пригороде, и в районах области снег выпал. Конечно, снег еще растает, так как и сейчас и в ближайшие дни нас ждут плюсовые температуры. Интересно, что именно на сегодняшнее число – 14 октября приходится народный и церковный праздник Покров день и Покров Пресвятой Богородицы. По народному календарю на этот день приходится встреча осени с зимой. Многие сибиряки успели увидеть первый снег утром, другие сфотографировали снег в течение дня.

t.vidovskaya05 Играем в снежки Подойниково ,недалеко от Новосибирска...

Эти кадры были сделаны в Алтайском крае, в селе Подойниково, рядом с границей Новосибирской области.

- Играем в снежки недалеко от Новосибирска, - пишет автор снимка.

В Новосибирском Академгородке снега выпало меньше, но и он не остался незамеченным.

Еще один соседний город – Томск, снег выпал накануне ночью.