2018-10-14T09:24:01+03:00
Происшествия

В Новосибирске перекрыли дорогу из-за разбившегося «Марка»

Из машины вытекла жидкость, на место вызвали пожарных
Екатерина КОМЯКОВА
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Из-за аварии на улице Фадеева перекрыли дорогу.Из-за аварии на улице Фадеева перекрыли дорогу.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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ДТП с участием Toyota Mark II случилось сегодня в Новосибирске, в Калининском районе города. На улице Фадеева автомобиль врезался в мусоровоз, серьезно повредив бампер и капот. Две пассажирки получили травмы, их увезли с места происшествия на скорой, но это не все последствия аварии.

- В результате из седана начала вытекать жидкость. Полиция и пожарные приехали почти сразу после случившегося и перекрыли улицу, чтобы ликвидировать возможность воспламенения, - сообщают в группе «Служба эвакуации АСТ-54» в социальных сетях.

В результате опасность возгорания была устранена.

"Марк" получил серьезные повреждения. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

"Марк" получил серьезные повреждения.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Еще одно примечательное ДТП случилось в Новосибирске в центре города, возле площади инженера Будагова. Седан Renault Logan врезался в столб рекламного щита. В машине сработали подушки безопасности. Как сообщают в полиции, водитель такси уснул за рулем, пассажиров с ним не было.

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