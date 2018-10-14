В Новосибирске ищут мальчика со шрамом на лбу

14 Окт. 07:50 2018-10-14T07:50:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Леонид Евгеньевич Бахарев разыскивается в Новосибирске. 15-летний парень ушел в школу 11 октября, домой не вернулся. Как сообщают в управлении МВД по Новосибирской области, подросток уже уходил из дома, состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних.

К поискам подростка присоединились волонтеры, они составляют ориентировки, публикуют листовки с фотографией Леонида, организуют поисковые рейды.

- Приметы: рост 167 сантиметров, полный, глаза голубые, волосы светло-русые, из особых примет – шрам на лбу. Леонид был одет в синюю куртку с серыми пятнами, синюю рубашку, синие брюки, оранжевые кроссовки и черную кепку, с собой была серая сумка.

Если вы что-либо знаете о местонахождении ребенка, сообщите по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.