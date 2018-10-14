2018-10-14T07:30:34+03:00
Экономика

А на метро не дали: Новосибирской области дополнительно выделят более 17 миллиардов рублей

Депутат Вера Ганзя рассказала, на что пойдут федеральные деньги
Екатерина КОМЯКОВА
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Новосибирская область рассчитывает на 17 миллиардов.Новосибирская область рассчитывает на 17 миллиардов.Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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Новосибирская область должна получить дополнительные 17, 343 миллиарда рублей. Деньги рассчитаны на три ближайших года. Депутат Государственной думы Вера Ганзя говорит, что бюджет внесен, теперь необходимо проследить, чтобы все указанные суммы дошли до третьего чтения в неизменном виде. Вера Ганзя конкретно расписала, на что пойдут средства:

- Давайте посмотрим, что нам удалось сделать. Это дополнительные средства, выделенные нашему региону из федерального бюджета:

Строительство перинатального центра- в 2019 году- 519,6 миллиона рублей, 2020 год - 1,84 миллиарда рублей, 2021 год -1,485 миллиарда рублей.

Вторая очередь реконструкции клиники Е.Н. Мешалкина – 2019 год - 214,7 миллиона рублей, 2020 год - 2,477 миллиарда рублей, 2021 год - 2,581 миллиарда рублей.

ФГБУ Институт ядерной физики, комплекс ВЭПП-5 – 2019 год – 31,5 миллиона рублей, 2020 – 38,6 миллиона рублей.

Создание Сибирского кольцевого источника фотонов (СКИФ) – 2019 год - 500 миллиона рублей, 2020 год - 500 миллиона рублей, 2021 год - 3,4 миллиарда рублей.

Так же, за счет дополнительных средств из федерального бюджета будут профинансированы – строительство регионального центра волейбола – 2019 год – 280 миллиона рублей; строительство ледовой арены- 2019 год - 300 миллионов рублей, 2020 год - 1,404 миллиарда руб лей, 2021 год – 1, 758 миллиарда рублей.

Депутат подчеркнула, что цифры предварительные, выделение дополнительных средств стало возможно, благодаря настойчивой работе губернатора, министерства финансов Новосибирской области и депутатов Госдумы. На вопросы сибиряков, а где же в перечисленных программах метро, депутат ответила, что денег на метро никому не дали, наша программа строительства находится пока только на бумаге.

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