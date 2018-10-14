Вырвало с корнем: под Новосибирском старый клен помял автомобили

14 Окт. 05:38 2018-10-14T05:39:16+03:00

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Поздно вечером сильный ветер поднялся в Новосибирске, непогода причинила ущерб: снесло две остановки, в Краснообске с крыши дома улетели оцинкованные листы. В Бердске непогода тоже наделала немало неприятностей. Одно из самых ощутимых на улице Ленина - там засохший клен упал на припаркованные рядом автомобили. Это случилось возле дома №18, подробности сообщает портал svidetel24.info и местный паблик «АвтоБердск».

- Клен завалился на две припаркованные иномарки. У одной из них сильно помята крыша, у другой повреждений чуть меньше, - рассказывают очевидцы.

По сообщению группы «Автобердск», представитель местной управляющей компании сообщил, что дерево росло на муниципальной земле, а водители поставили свои машины не на парковке, как положено, а на газоне. Чтобы убрать поваленное дерево пришлось вызывать городские службы ЖКХ. На момент падения дерева в машине людей не было, никто не пострадал.