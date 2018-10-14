Погода в Новосибирске на день: 14 октября возможен мокрый снег

14 Окт. 05:13 2018-10-14T05:14:26+03:00

Какая будет погода в Новосибирске на день 14 октября

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Синоптики рассказали, какая будет погода в Новосибирске на день. 14 октября ожидается ветер и мокрый снег, температура днем 7-9 градусов выше нуля.

- 14 октября в Новосибирске облачно с прояснением, ночью осадки в виде дождя и мокрого снега, днем небольшой дождь, ветер юго-западный 9-14 метров в секунду, - сообщают в Западно-сибирском гидрометцентре.

По прогнозу портала Яндекс.Погода в Новосибирске сегодня вечером ожидается небольшой снег, температура упадет до 1-3 градусов выше нуля, снег также возможен ночью, температура понизится до нуля. Прогноз со снегом также дается на три первых дня рабочей недели.

Погода по области на 14 октября:

- Облачно с прояснениями, в отдельных районах небольшие, ночью по центральным и восточным районам, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, гололедные явления, - добавляют в гидрометцентре.

Кроме того в управлении МЧС по Новосибирской области просят любителей рыбной ловли не выходить на лодках на воду:

- В соответствии с прогнозом синоптиков в выходные дни ожидается понижение дневных и ночных температур, выпадение осадков в виде мокрого снега, а также усиление ветра, что может привести к возникновению происшествий на водных объектах.