2018-10-13T21:00:41+03:00
Происшествия

В Новосибирской области полицейские поймали девушку-грабительницу, укравшую сумочку у прохожей

Ей грозит до четырех лет лишения свободы
Татьяна СОЛОВОВА
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Воровку полицейские поймали через несколько минут.Воровку полицейские поймали через несколько минут.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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В пятницу, 12 октября, за помощью к полицейским обратилась жительница города Купино, на которую напала девушка-грабительница.

- В 16.10 нарушительница вырвала из рук прохожей сумку с личными вещами и скрылась. Ущерб составил около 2 тысяч рублей, - сообщают в ГУ МВД России по Новосибирской области.

Правда, далеко ей убежать не удалось: бувально через несколько минут горе-воровку поймали полицейские.

- Ей оказалась 21-летняя жительницв Купино: все вещи, украденные у прохожей, были у нее изъяты, - продолжают в ГУ МВД России по Новосибирской области.

В отношении напавшей на сибирячку девушки уже возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ («Грабеж»). Теперь ей грозит серьезное наказание: обязательные работы на срок до четырехсот восьмидесяти часов, исправительные работы на срок до двух лет или вовсе лишение свободы на срок до четырех лет.

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