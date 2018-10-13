В Новосибирской области полицейские поймали девушку-грабительницу, укравшую сумочку у прохожей

13 Окт. 20:59 2018-10-13T21:00:41+03:00

Ей грозит до четырех лет лишения свободы

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 12 октября, за помощью к полицейским обратилась жительница города Купино, на которую напала девушка-грабительница.

- В 16.10 нарушительница вырвала из рук прохожей сумку с личными вещами и скрылась. Ущерб составил около 2 тысяч рублей, - сообщают в ГУ МВД России по Новосибирской области.

Правда, далеко ей убежать не удалось: бувально через несколько минут горе-воровку поймали полицейские.

- Ей оказалась 21-летняя жительницв Купино: все вещи, украденные у прохожей, были у нее изъяты, - продолжают в ГУ МВД России по Новосибирской области.

В отношении напавшей на сибирячку девушки уже возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ («Грабеж»). Теперь ей грозит серьезное наказание: обязательные работы на срок до четырехсот восьмидесяти часов, исправительные работы на срок до двух лет или вовсе лишение свободы на срок до четырех лет.