Непогода в Новосибирской области: ветер сносит крыши, дорожные знаки и остановки
В субботу, 13 октября, непогода доставила неприятности не только водителям, но и пешеходам. Из-за сильного ветра в Новосибирской области произошло сразу несколько ЧП.
- Порывы ветра вырвали дорожный знак в Бердске, - сообщается на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». - А в Кировском районе вырвало остановку, которую недавно установили в Бронном микрорайоне.
Сами новосибирцы в комментариях тоже рассказывают, насколько сильно региону досталось во время разгула стихии:
- Я в Краснообске пару часов назад стояла на балконе и наблюдала, как с крыши соседнего дома летят оцинкованные листы железа, падают и повреждают машины машины, - написала пользователь Марина Мезенцева. - Хорошо, что людей рядом не было.
- На улице Русской тоже снесло остановку, - добавляют одни.
- В Чулыме снег идет , так что завтра будет весело на дорогах, - предупреждают третьи.
Уважаемые читатели, если стали очквидцем разгула стихии, свяжитесь с редакцией КП-Новосибирск по тел. 8-913-068-56-72.
Из-за непогоды упал рекламный щит.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»