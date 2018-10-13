2018-10-14T05:15:21+03:00
Происшествия

Непогода в Новосибирской области: ветер сносит крыши, дорожные знаки и остановки

К счастью, никто из сибиряков во время разгула стихии не пострадал
Татьяна СОЛОВОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Сильный ветер снес остановку.Сильный ветер снес остановку.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
Изменить размер текста:

В субботу, 13 октября, непогода доставила неприятности не только водителям, но и пешеходам. Из-за сильного ветра в Новосибирской области произошло сразу несколько ЧП.

- Порывы ветра вырвали дорожный знак в Бердске, - сообщается на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». - А в Кировском районе вырвало остановку, которую недавно установили в Бронном микрорайоне.

Сами новосибирцы в комментариях тоже рассказывают, насколько сильно региону досталось во время разгула стихии:

- Я в Краснообске пару часов назад стояла на балконе и наблюдала, как с крыши соседнего дома летят оцинкованные листы железа, падают и повреждают машины машины, - написала пользователь Марина Мезенцева. - Хорошо, что людей рядом не было.

- На улице Русской тоже снесло остановку, - добавляют одни.

- В Чулыме снег идет , так что завтра будет весело на дорогах, - предупреждают третьи.

Уважаемые читатели, если стали очквидцем разгула стихии, свяжитесь с редакцией КП-Новосибирск по тел. 8-913-068-56-72.

Из-за непогоды упал рекламный щит. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Из-за непогоды упал рекламный щит.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Новосибирские полицейские перехватили посылку с героином на зону
Зебра в никуда: дорогу к новосибирской школе перегородил забор
Борьба с раком: новосибирские ученые придумали использовать антитела из грудного молока
Жив и в шоке: новосибирец упал с окна с пятого этажа
Смена после шести лет: в Новосибирском областном суде назначен новый руководитель
Наделал шума: преподаватели и ученики эвакуировались из колледжа из-за оставленного пакета
К Хэллоуину готова: пассажиров метро шокировала девушка с разорванной челюстью
Сибирячка показала, как танцевать pole dance на 15-сантиметровых каблуках
Лежал в коридоре: новосибирец украл ноутбук из детской коляски в общежитии
Сэкономил на асфальте и тротуаре: подрядчик украл 2,3 миллиона на ремонте дорог
День жестянщика: новосибирские дороги сковали глухие пробки из-за многочисленных аварий
Шорох в туалете: новосибирца пытались выдать за кота, когда он прятался от приставов
В цирковой труппе Багдасаровых на гастролях случилось пополнение: тигрица разродилась по пути в Новосибирск
Погода на день в Новосибирске: 23 октября будет мокрый снег
«Говорят, нам нечем платить гардеробщицам»: 24 родителя пожаловались на денежные поборы в новосибирских школах
Новосибирскую пенсионерку, подарившую министру веревку и мыло, оберегают от журналистов
В соцсетях обсуждают видео с танцующим в новосибирском метро подростком
Новосибирские блогеры окунули автомобиль в гигантскую кастрюлю с кипятком
На новосибирском вокзале ищут хозяина забытых зубных протезов
Отец ищет свидетелей аварии на Тещином языке: пострадала его 13-летняя дочь
Сибирячки в гриме устроили фотосессию на пилоне в честь Хэллоуина
Пытались втиснуть коммерческое здание: мэр Локоть остановил скандальную стройку возле лицея в "тихом" центре
Хоккейная «Сибирь» со Снеговиком перетанцевала скандальную группу Little Big
Арест на 10 суток: работник СТО попался пьяным за рулем машины клиентки
«День без бюстгальтера»: болельщица «Сибири» осталась в юбке и хоккейных перчатках
Выбрали подарок: новосибирцы определились, какой фонтан хотят в Центральном парке