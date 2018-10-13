Непогода в Новосибирской области: ветер сносит крыши, дорожные знаки и остановки

13 Окт. 19:38 2018-10-14T05:15:21+03:00

К счастью, никто из сибиряков во время разгула стихии не пострадал

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В субботу, 13 октября, непогода доставила неприятности не только водителям, но и пешеходам. Из-за сильного ветра в Новосибирской области произошло сразу несколько ЧП.

- Порывы ветра вырвали дорожный знак в Бердске, - сообщается на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». - А в Кировском районе вырвало остановку, которую недавно установили в Бронном микрорайоне.

Сами новосибирцы в комментариях тоже рассказывают, насколько сильно региону досталось во время разгула стихии:

- Я в Краснообске пару часов назад стояла на балконе и наблюдала, как с крыши соседнего дома летят оцинкованные листы железа, падают и повреждают машины машины, - написала пользователь Марина Мезенцева. - Хорошо, что людей рядом не было.

- На улице Русской тоже снесло остановку, - добавляют одни.

- В Чулыме снег идет , так что завтра будет весело на дорогах, - предупреждают третьи.

Уважаемые читатели, если стали очквидцем разгула стихии, свяжитесь с редакцией КП-Новосибирск по тел. 8-913-068-56-72.