В новосибирском метро парень упал на ступеньках и разбил голову

13 Окт. 14:43 2018-10-13T14:43:54+03:00

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ЧП произошло в пятницу, 12 октября, на станции метро «Студенческая»: именно там в 19.20 потерял сознание новосибирец.

- Молодой человек потерял сознание и упал на ступеньки, сильно разбил голову. Я вышел из вагона метро и увидел группу людей стоящих рядом с ним, - цитируют рассказ очевидца Тимофея в группе «Инцидент Новосибирск». - Человек лежал головой на рюкзаке, из головы шла кровь, кто-то прижал ему платок к ране, чтобы попытаться остановить кровотечение.

Как уверяют очевидцы, после просьбы пассажиров сотрудница метрополитена принесла бинт, которым пострадавшему парню замотали голову.

- Бригада «Скорой помощи» приехала примерно через полчаса: врач осмотрела пассажира, померяла давление, поставила укол, сказала что нужно везти в больницу, - продолжают в группе «Инцидент Новосибирск». - На носилках до машины «Скорой помощи» парня помогли донести неравнодушные люди и сотрудник полиции.