«Все классно, только шорты можно подлиннее»: сибирская учительница откровенно станцевала вместе с ученицей

13 Окт. 13:33 2018-10-13T13:34:18+03:00

Видео Полины Дубковой набрало уже более 326 тысяч просмотров

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Девушки в коротких шортах двигаются настолько откровенно, что мужчины по ту сторону экрана просто не могут оторвать глаз от монитора. В кадре соблазнительного видео - танцовщица Полина Дубкова, которая недавно переехала из Новосибирска в Москву, и ее ученица.

Пользователи соцсетей ролик девушек оценили: видео уже набрало более 326 тысяч просмотров. Правда, не всем образ девушек пришелся по душе: особенно подписчиков не устроили шорты.

- Одежда чересчур откровенная постоянно , тебе такие шорты не идут, - обращаются пользователи соцсетей к Полине. - А так ты - огонь.

- Оденьте шортики другого, цвета пожалуйста. Такой цвет не идёт, - дают еще один совет Полине.

Но большинство подписчиков все устроило:

- Вау, это так красиво, - пишут одни.

- Если ученица круто танцует, то это значит, что тренер учит хорошо, - уверены другие.