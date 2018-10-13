У нас будет чисто: мэр Новосибирска поучаствовал в общегородском субботнике

13 Окт. 10:30 2018-10-13T12:11:59+03:00

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На субботу, 13 октября, выпал последний теплый день перед предстоящим похолоданием, и именно на него назначили общегородской субботник. Убирает мусор и опавшую листву вместе с новосибирцами и мэр Анатолий Локоть.

- Во всех районах города неравнодушные жители и трудовые коллективы наводят порядок в своих дворах и на общественных территориях, - написал глава города на своей странице и обратился к горожанам с вопросом: - А вы принимаете участие в субботнике?

Сибиряки тут же начали отвечать градоначальнику в комментариях:

- Мы уже убирались на территории нашей школы, - написала Ксения Желтышева.

- Успехоа в нелегком, но благородном труде, - пожелала мэру Новосибирска Лариса Ленская.

- Нет, не участвую, - честно признался пользователь под ником Иван Герасимов.

Уважаемые читатели, а вы как думаете: нужны нашему городу субботники? Ждем ваших комментариев!