У нас будет чисто: мэр Новосибирска поучаствовал в общегородском субботнике
На субботу, 13 октября, выпал последний теплый день перед предстоящим похолоданием, и именно на него назначили общегородской субботник. Убирает мусор и опавшую листву вместе с новосибирцами и мэр Анатолий Локоть.
- Во всех районах города неравнодушные жители и трудовые коллективы наводят порядок в своих дворах и на общественных территориях, - написал глава города на своей странице и обратился к горожанам с вопросом: - А вы принимаете участие в субботнике?
Сибиряки тут же начали отвечать градоначальнику в комментариях:
- Мы уже убирались на территории нашей школы, - написала Ксения Желтышева.
- Успехоа в нелегком, но благородном труде, - пожелала мэру Новосибирска Лариса Ленская.
- Нет, не участвую, - честно признался пользователь под ником Иван Герасимов.
Уважаемые читатели, а вы как думаете: нужны нашему городу субботники? Ждем ваших комментариев!