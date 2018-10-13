В Новосибирске горят три дома: из построек пытаются вытащить баллоны с газом

13 Окт. 10:07 2018-10-13T13:35:03+03:00

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В субботу, 13 октября, помощь пожарных понадобилась в Октябрьском районе: там возле школы №16 вспыхнули сразу несколько домов.

- Загорелся дом №66 по улице Далидовича, - сообщается на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». - Из построек вытаскивают баллоны с пропаном: людям уже удалось вынести 11 штук.

Как говорят очевидцы, пламя распространилось очень быстро: горят три дома и постройки на участках.

- Спасатели проверили два дома, внутри людей нет. Третий дом полностью охвачен огнём, и спасатели не смогли сразу туда попасть, - продолжают в новосибирской службе эвакуации «АСТ-54». - Поэтому сейчас неизвестно, есть ли в загоревшемся здании пострадавшие.

На месте сейчас находятся четыре пожарных расчёта, врачи, полиция и отряд спасателей.

«Комсомолка» следит за развитием событий.