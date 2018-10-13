В Новосибирске горят три дома: из построек пытаются вытащить баллоны с газом
В субботу, 13 октября, помощь пожарных понадобилась в Октябрьском районе: там возле школы №16 вспыхнули сразу несколько домов.
- Загорелся дом №66 по улице Далидовича, - сообщается на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». - Из построек вытаскивают баллоны с пропаном: людям уже удалось вынести 11 штук.
Как говорят очевидцы, пламя распространилось очень быстро: горят три дома и постройки на участках.
- Спасатели проверили два дома, внутри людей нет. Третий дом полностью охвачен огнём, и спасатели не смогли сразу туда попасть, - продолжают в новосибирской службе эвакуации «АСТ-54». - Поэтому сейчас неизвестно, есть ли в загоревшемся здании пострадавшие.
На месте сейчас находятся четыре пожарных расчёта, врачи, полиция и отряд спасателей.
«Комсомолка» следит за развитием событий.
На мести работают врачи и пожарные.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»