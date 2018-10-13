2018-10-13T08:33:42+03:00
Происшествия

Под Новосибирском два брата попали в аварию, когда им звонила мама: один из парней погиб

ДТП случилось возле станции «Мочище»
Татьяна СОЛОВОВА
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После аварии машина превратилась в груду железа.После аварии машина превратилась в груду железа.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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Ночью в субботу, 13 октября, серьезная авария произошла на Восточном шоссе за станцией «Мочище»: там иномарку выбросило с трассы в кювет.

- В Toyota Cavalier ехали два брата: оба выпившие были. На заднем сиденье была пустая банка из под пива, и заметно ощущался запах вяленой рыбы, - передают слова очевидца в новосибирской службе эвакуации «АСТ-54». - В тот момент, когда все произошло, им звонила мама.

В момент разговора машину закрутило, автомобиль перевернулся. Братьев выбросило из машины.

- 21-летний парень, который был на пассажирском сидении, погиб на месте аварии, его брата увезли в больницу, - продолжают в новосибирской службе эвакуации «АСТ-54».

Очевидцы в соцсетях описывают, что они видели на трассе:

- Мимо вчера проезжал. Далеко от дороги улетели, и остановила их насыпь железнодорожного тупика. Похоже, скорость была хорошая, - написал в комментариях один из новосибирцев.

Теперь в причинах аварии предстоит разобраться сотрудникам ГИБДД.

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