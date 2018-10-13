Погода на день в Новосибирске: 13 октября будет плюс 17 градусов

13 Окт. 06:35 2018-10-13T06:35:53+03:00

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В субботу, 13 октября, погода не особо порадует новосибирцев: хотя и будет довольно тепло, синоптики обещают небольшие дожди.

- Днем по области воздух прогреется до плюс 14 - плюс 19 градусов (непосредственно в Новосибирске - до плюс 15 - плюс 17 градусов, - сообщается на странице новосибирского гидрометцентра. - На северо-западе области ожидается мокрый снег, возможен ветер с порывами до 23 м/с.

На «Яндексе» прогноз маленько по-прохладнее: по данным сайта, днем будет всего плюс 13 градусов. Зато портал «Гисметео», наоборот, радует плюс 16 градусами, которые ожидаются сегодня.

А вот в воскресенье, 14 октября, погода в Новосибирске окончательно испортится. Столбик термометра опустится днем до плюс 7 - плюс 9 градусов, ночью - до 0 - плюс 2 градусов. Ожидается дождь с мокрым снегом, так что обязательно одевайтесь по-теплее.