«Как не стыдно»: русскую Барби раскритиковали за провокационное фото с ключами от BMW

12 Окт. 16:09 2018-10-12T16:38:48+03:00

Неоднозначный снимок за несколько часов собрал десятки комментариев в соцсетях

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Русская Барби Юлия Кригер явно не подозревала, что из-за ее снимка в соцсетях разгорятся нешуточные споры. Задумывалось все вполне невинно: девушка в купальнике позирует на фоне BMW.

- Почему у такой красивой девушки нет парня и машины, - игриво подписала кадр Юлия.

Но в этом фото была одна пикантная деталь: ключи от авто были закреплены на нижней части купальника. И если часть мужчин-подписчиков тут же начали звать девушку замуж, то другим снимок из-за ключей категорически не понравился:

Тот самый снимок, который вызвал споры в Интернете. Фото: соцсети.

- Странно, - недоумевали одни.

- Многие ходят в купальнике, особенно на пляже, но не с ключом от BMW в труселях, - писали другие.

Правда, потом девушка объяснила, что она замужем и парня не ищет, а авто было арендовано во время отдыха в Мексике. Но осадочек все же у подписчиков остался.

- Стыдно мужу за жену, - резюмируют пользователи соцсетей.