2018-10-12T13:58:04+03:00
Происшествия

Убил и утопил: сибиряк подстрелил лося и спрятал его мясо в реке

Мужчину будут судить за незаконную охоту
Александра БРУНЯ
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Лося застрял в болоте, когда его подстрелил мужчина. Фото: ГУ МВД по Новосибирской областиЛося застрял в болоте, когда его подстрелил мужчина. Фото: ГУ МВД по Новосибирской области
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Егерь села Покровки в Чулымском районе Новосибирской области обходил территорию, когда нашел в болоте останки лося. Мужчина обратился за помощью в полицию, которая и задержала горе-охотника. В незаконной охоте подозревают 41-летнего местного жителя, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

— Полицейские изъяли у задержанного незарегистрированное гладкоствольное ружье, — добавили в ведомстве.

Сотрудники выяснили, что лось, к несчастью животного, случайно попался на глаза мужчине недалеко от села, а когда убегал еще и застрял в болоте, где его и настиг охотник. Браконьер разделал тушу, но когда узнал, что его уже ищет полиция, утопил мясо в реке.

В итоге государству мужчина причинил ущерб в 240 тысяч рублей, и теперь будет отвечать за свои действия по уголовной статье «Незаконная охота».

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