2018-10-12T12:35:33+03:00
Происшествия

«Дожили — мясо крадут в куртках»: полиция задержала двух сибиряков, обчистивших холодильник супермаркета

Похитители украли мясную товар на две тысячи рублей
Александра БРУНЯ
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Мужчины, оглядываясь по сторонам, запихали упаковки с мясом себе в куртки, а затем под крики продавцов убежали из магазина. Фото: скриншот видеоМужчины, оглядываясь по сторонам, запихали упаковки с мясом себе в куртки, а затем под крики продавцов убежали из магазина. Фото: скриншот видео
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Полицейские задержали двух мужчин, которых подозревают в ограблении магазина. Они зашли 10 октября в супермаркет на улице Королева и подошли к холодильникам с мясом, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Мужчины, оглядываясь по сторонам, начали запихивать упаковки с мясом из холодильника себе в куртки, а затем под крики продавцов убежали из магазина. В итоге им удалось украсть продукции на 2 тысячи рублей.

Но в итоге полицейские задержали двух жителей Калининского района 29 и 30 лет, которые ранее уже были привлечены к уголовной ответственности. Сейчас правоохранители проводят дальнейшую проверку.

Пользователи соцсетей неоднозначно отнеслись к новости об этом случае. Не отрицая, что кража — это преступление, многие озадачились тем, что могло подвигнуть двух мужчин красть именно мясо.

— Дожили — мясо крадут в куртках, — отметил пользователь Антон.

Двое сибиряков крадут мясо из магазина, запихивая его в карманы курток.

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