2018-10-12T11:56:42+03:00
Общество

Общая кухня, прачечная и комната отдыха: НГУЭУ планирует построить 17-этажное общежитие в центре

Разрешение на строительство высотного общежития было получено еще в 2013 году
Надежда ЯРКОВА
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Такое общежитие мечтает построить НГУЭУ для своих студентов. Эскиз: фасад с улицы Ольги Жилиной.Такое общежитие мечтает построить НГУЭУ для своих студентов. Эскиз: фасад с улицы Ольги Жилиной.
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Новосибирский вуз планирует построить высотное общежитие для студентов в Центральном районе.

— 9 октября Новосибирский государственный университет экономики и управления разрешение на строительство общежития, полученное 8 апреля 2013 года. По проекту это будет 17-этажное здание общежития вуза, которое будет располагаться на улице Ломоносова,56, — рассказали в пресс-службе вуза.

Проект разработан «Новосибгражданпроект». Общая площадь объекта составит больше 9 000 кв. м., по высоте это будет 19 этажей, причем 2 из них — подземная часть. Рассчитано оно на проживание 403 человек.

— На жилых этажах будут запроектированы блоки на 2-3 комнаты, каждый из которых предполагает собственно жилые комнаты, душевую, туалет и прихожую. На каждом этаже будут общие кухни, оборудованные мойкой, электропечью, холодильником, также будут оборудованы прачечные и комнаты для самостоятельных занятий и отдыха, — добавили в пресс-службе.

В ведомстве отмечают, что если их проект войдет в программу строительства общежитий Министерства науки и высшего образования Российской Федерации в 2019 году. То окончание строительства предполагается примерно на срок 20 декабря 2020 года.

В настоящее время в университетский кампус входит общежитие на улице Фрунзе, 16. Его мощности позволяют удовлетворить жилищные потребности студентов на 70%, а число иногородних студентов ежегодно растет. Так, в этом году большее всего принятых студентов приехало из Кемеровской области и Алтайского края.

Вариант цветового решения фасада. Эскиз предоставлен пресс-службой НГУЭУ.

Вариант цветового решения фасада. Эскиз предоставлен пресс-службой НГУЭУ.

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