Две сотни новосибирцев выстроились возле прокуратуры, чтобы попасть на прием к московской комиссии

12 Окт. 11:23 2018-10-12T11:32:03+03:00

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В пятницу, 12 октября новосибирцы собрались перед зданием областной прокуратуры, чтобы попасть на прием к комиссии из Москвы.

— С очередью в рабочем порядке мы этот вопрос решаем. В течение последних дней люди приходили, звонили, записывались заранее на прием к комиссии генпрокуратуры. Был составлен список, и сегодня с 10 утра проводится прием в том порядке, который был определен и утвержден комиссией генпрокуратуры, — рассказал КП старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Дмитрий Лямкин.

Предварительно, на прием записалось 200 человек. В прокуратуре заверили, что все записавшиеся без исключения будут приняты.

— Те же, кто подошли только сегодня, без предварительной записи, тоже по возможности будут приняты на личный прием с дежурными прокурорами. Все жалобы также будут рассмотрены и поставлены на контроль, — уточнил Дмитрий Лямкин.

Он также добавил, что комиссия сегодня работает с 10 и закончит прием в 17 часов.

Жительница Новосибирска Марина Кузнецова рассказала, что приехала к дверям прокуратуры сегодня в 8 утра.

— Была 41-я в очереди. Около 11 утра очередь собралась где-то сто человек, все стояли на улице, впускали только по 10 человек. Людей было очень много, бывшая чиновница мэрии Светлана Борисовна Стынина (на нее заведено уголовное дело по продаже 1500 квартир льготников) тоже в очереди была, — поделилась сибирячка.