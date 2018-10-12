«Шикарно, но девушки кажутся обнаженными»: откровенное видео новосибирских танцовщиц вызвало споры
Звезда тверка Елена Яткина не стесняется своих форм и отлично выглядит после рождения дочки. Потому и наряды себе и своим ученицам выбирает очень откровенные. Для клипа на песню Beyonce «Yonce» девушки специально шили золотые боди, чтобы выглядеть эффектно.
Их старания пользователи соцсетей оценили: видео на сегодняшний день набрало уже более двух миллионов просмотров. Правда, в комментариях мнения подписчиков разделились:
- Это нереально шикарная работа. Всё здесь совершенно, - пишут одни.
- Немного с цветом и формой нижней части костюмов промахнулись: ощущение, что танцовщицы обнаженные, и от этого эффект вульгарности присутствует, - уверены другие.
- Очень хорошо снято. И танец и съемка - на высоте. Молодцы, - поддерживают новосибирских танцовщиц третьи.
FRAULES TEAM - "YONCE".Видео с канала FraulesGirl www.youtube.com/channel/UC-TjNpY3nUxqR1E0pkHooZw