«Шикарно, но девушки кажутся обнаженными»: откровенное видео новосибирских танцовщиц вызвало споры

12 Окт. 10:51 2018-10-12T10:51:55+03:00

Видео девушек набрало уже более 2 миллионов просмотров. Фото: https://vk.com/fraules.

Ролик Елены Яткиной на песню Beyonce «Yonce» набрал уже более 2 миллионов просмотров

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Звезда тверка Елена Яткина не стесняется своих форм и отлично выглядит после рождения дочки. Потому и наряды себе и своим ученицам выбирает очень откровенные. Для клипа на песню Beyonce «Yonce» девушки специально шили золотые боди, чтобы выглядеть эффектно.

Их старания пользователи соцсетей оценили: видео на сегодняшний день набрало уже более двух миллионов просмотров. Правда, в комментариях мнения подписчиков разделились:

- Это нереально шикарная работа. Всё здесь совершенно, - пишут одни.

- Немного с цветом и формой нижней части костюмов промахнулись: ощущение, что танцовщицы обнаженные, и от этого эффект вульгарности присутствует, - уверены другие.

- Очень хорошо снято. И танец и съемка - на высоте. Молодцы, - поддерживают новосибирских танцовщиц третьи.