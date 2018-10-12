2018-10-12T09:53:10+03:00
Дом. Семья

Помыли — можно и поесть: подросшие енотики в зоопарке показывают отличный аппетит и любовь к гигиене

В новосибирском зоопарке подросли еноты-полоскуны
Надежда ЯРКОВА
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Енотики подросли и показывают отличный аппетит. Стоп-кадр с видео новосибирского зоопарка.Енотики подросли и показывают отличный аппетит. Стоп-кадр с видео новосибирского зоопарка.
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В новосибирском зоопарке сняли милое видео о буднях подросших енотиков: они постоянно чем-то заняты и могут похвастать отличным аппетитом.

— На видео семейство енотов, самка которых выкармливала детенышей сама. Приемные малыши, которых еще в начале августа выкармливала домашняя кошка, живут отдельно, но выглядят и ведут себя они аналогично, — рассказали в зоопарке.

Еноты почти все время заняты поиском, мытьем и поглощением пищи. Еда у них спрятана в мешочках, которые привязаны к деревьям. Перед тем как съесть вкусняшку, еноты тщательно полощут ее в кадке с водой, и только потом отправляют ее в рот.

Енотики, которых выкармливала мама- кошка, тоже подросли и ничем не отличаются от своих сородичей, вскормленных мамой-енотихой.

Милые енотики..

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