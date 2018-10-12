«Как родная»: потерявшей лапу в аварии собаке сделали протез и теперь ищут заботливого хозяина
Собака по кличке Шанс остался без лапы после ДТП: новосибирские врачи поставили ему протез.
— Собаку сбила машина, была травмирована задняя лапа, и псу пришлось ампутировать ее. Команда врачей клиники « БЭСТ» и чудеса современной медицины вернули собаке лапу. Под руководством Горшкова Сергея Сергеевича протез уже вживлен и успешно используется Шансом, — рассказали в благотворительном фонде помощи животным «Варежка» в соцсетях в «Вконтакте».- Ранее протезирование успешно проводили кошкам, с собаками все оказалось сложнее, поэтому заняло больше времени, но все получилось — Шанс встал на свою искусственную лапу.
Сейчас собака находится в клинике под присмотром врачей.
— Сейчас у Шанса все замечательно! Пес использует лапу как родную и, кажется, не видит никаких отличий. Раньше он больше удивлялся, что лапы нет, а теперь все стало на свои места. Теперь Шанса почти невозможно застать без движения, — отметили волонтеры.
В фонде добавили, что скоро Шанса можно будет забрать. Волонтеры надеются, что среди горожан найдется хозяин, который готов стать другом для собаки с протезом.
Сейчас Шансу поставили протез, который заменил ему потерянную конечность. Фото: благотворительного фонда "Варежка".