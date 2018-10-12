Позорное возвращение: обокравшего бюджет новосибирского бизнесмена экстрадировали из Германии

12 Окт. 07:17 2018-10-12T07:17:47+03:00

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По требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации бизнесмена Юрия Белорыбца принудительно вернули из Германии в Россию. Он обвиняется в мошенничестве.

— Следствие выяснило, что бизнемен на протяжении немалого времени занимался обманной деятельностью. Так с июля 2008 года по сентябрь 2012 года в Новосибирске директор организации «СибРегионСтрой» Белорыбец вместе с соучастниками, занимался строительством объектов транспортной ин¬фраструктуры Промышленно-логистического парка Новосибирской области. Задумав украсть бюджетные деньги, они представили в рамках договора заказчику для оплаты документы, в которых были указаны недостоверные сведения о выполненных работах и стоимости использованных при строительстве материалов. В результате бюдже¬ту Новосибирской области был причинен ущерб, который оценили в сумму около 153 миллионов рублей, — говорится в документе Генпрокуратуры РФ.

Украденные деньги были частично обналиче¬ны и перечислены на счета подконтрольных ему организаций, а также других его компаний, так называемых «фирм-однодневок».

Поскольку Белорыбец скрылся от уголовного преследования, по поручению Генеральной прокуратуры Российской Федерации он был объявлен в международный розыск.

В декабре 2017 года его задержали на территории Германии, после чего Генпрокуратура РФ направила запрос о его выдаче для привлечения к уголовной ответственности. Вскоре Генпрокуратуре удалось добиться решения о его выдаче.

— В сопровождении спецконвоя Юрий Белорыбец доставлен в Москву,- добавили в ведомстве.