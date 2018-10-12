2018-10-12T07:20:54+03:00
Общество

Деньги взял — а строить не стал: директор строительной фирмы обманул дольщиков на 490 миллионов рублей

В Новосибирске директор строительной фирмы присвоил себе около 500 миллионов рублей дольщиков
Надежда ЯРКОВА
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Директор стройфирмы присвоил себе более 490 миллионов рублей обманутых дольщиков.Директор стройфирмы присвоил себе более 490 миллионов рублей обманутых дольщиков.Фото: "КП" Архив
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Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора ЗАО «Скимс». Он обвиняется в присвоении более 490 миллионов рублей дольщиков.

— Следствие выяснило, что с 2007 год по 2014 год руководитель строительной фирмы от имени организации заключал инвестиционные договоры с горожанами, а также юридическими лицами о строительстве многоэтажных жилых домов по улице Декабристов, 10 и Сакко и Ванцетти, 31/4 в Новосибирске. Однако, директор фирмы, не соблюдая условий договоров и долевого участия, но создавая видимость привлечения новых инвесторов, занимался частичным строительством этих объектов, — рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

При этом полученными от обманутых дольщиков деньгами он распорядился по своему усмотрению, присвоив себе более 490 миллионов рублей.

— Директору стройфирмы предъявлено обвинение по статьям: мошенничество в особо крупном размере, причинение имущественного ущерба юридическим лицам путем обмана при отсутствии признаков хищения и легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступлений, в особо крупных размерах, — отметили в введомстве.

Суд также наложил арест на имущество обвиняемого, на общую сумму 52 миллиона рублей.

Дальше уголовное дело рассмотрит по существу Октябрьский районный суд.

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