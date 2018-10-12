2018-10-12T05:59:59+03:00
Общество

Пользователи соцсетей в восторге: сибирячка показала лучший тверк

Ролик с откровеным танцем Елены Костиной покоряет Интернет
Татьяна СОЛОВОВА
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Пользователи соцсете йуверены, что Елена показала лучший тверк. Фото: https://www.instagram.com/southindica.Пользователи соцсете йуверены, что Елена показала лучший тверк. Фото: https://www.instagram.com/southindica.
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Новосибирская танцовщица Елена Костина совсем недавно вышла вышла замуж и теперь живет в Москве. Но и после замужества она преподвет тверк и снимает откровенное видео. Одно из них она выложила в сеть, чтобы пригласить учеников на свои занятия.

Видео с танцующей в коротких шортах девушкой получилось очень чувственным, и пользователи соцсетей его оценили.

- Прямо бомба, - не скупятся на комплименты одни.

- Лучший тверк, что я когда-либо видел, - засыпают похвалами девушку другие.

Кстати, Елена уверяет, что супруг ее поддерживает во всем, и не против таких роликов. Так что пользователям соцсетей можно не переживать и ставить лайки. К слову, буквально за несколько часов новый ролик сибирячки набрал более двух тысяч просмотров и быстро разошелся по Интернету.

Пользователи соцсетей в восторге: сибирячка показала лучший тверк.

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