Вспыхнул на ходу: автобус с пассажирами загорелся под Новосибирском

12 Окт. 05:48 2018-10-12T05:48:08+03:00

Под Новосибирском на ходу вспыхнул автобус с пассажирами. Фото: Виктория МИНАЕВА

Ехавший по маршруту «Тогучин-Ческой» пассажирский автобус загорелся во время движения

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Инцидент произошел в четверг, 11 октября во время движения по маршруту №17: загорелся автобус с пассажирами.

— В полдевятого утра произошло возгорание рейсового автобуса, ехавшего по маршруту №17 «Тогучин-Чемской». На момент прибытия пожарных автобус горел открытым огнем, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

До прибытия пожарных из автобуса самостоятельно эвакуировались пассажиры: 16 человек. Пострадавших нет. В результате пожара автобус выгорел по всей площади.

— Предполагаемая причина пожара: неисправность оборудования транспортного средства, — добавили в ведомстве. — Произошло короткое замыкание в электропроводке в моторном отсеке.