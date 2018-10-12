Вспыхнул на ходу: автобус с пассажирами загорелся под Новосибирском
Инцидент произошел в четверг, 11 октября во время движения по маршруту №17: загорелся автобус с пассажирами.
— В полдевятого утра произошло возгорание рейсового автобуса, ехавшего по маршруту №17 «Тогучин-Чемской». На момент прибытия пожарных автобус горел открытым огнем, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.
До прибытия пожарных из автобуса самостоятельно эвакуировались пассажиры: 16 человек. Пострадавших нет. В результате пожара автобус выгорел по всей площади.
— Предполагаемая причина пожара: неисправность оборудования транспортного средства, — добавили в ведомстве. — Произошло короткое замыкание в электропроводке в моторном отсеке.