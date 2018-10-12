«Ноги как у балерины»: сибирячка устроила чувственную фотосессию на мотоцикле
Анна Решетникова, танцовщица и спортсменка, порадовала пользователей соцсетей и выложила красивые кадры с чувственной фотосессии на мотоцикле в своем Инстаграме.
- У моих друзей есть мото-сервис, и идея пофотографироваться на одном из их мотоциклов была давно, - говорит Анна. - Неожиданно в середине октября выдалась почти жаркая погода, и муж -фотограф решил поснимать на мотоцикле. Но быстро собраться ни одна модель не смогла, поэтому фотографировали меня. Снимали в речпорту.
Пользователи соцсетей уверены, что у Анны очень красивые ноги. Фото: Михаил Решетников.
Сибирячка признается: к мотоциклам она относится, мягко скажем, настороженно:
- Я их боюсь, - делится своими эмоциями девушка. - Для меня это небезопасный транспорт, и я опасаюсь ездить на них даже пассажиром.
Зато кадры в боди и прозрачных каблуках получились отлично, и собирают лайки и восхищенные комментарии в Инстаграмме.
- Ноги как у балерины, - пишут одни.
- Да ты вообще огонь, - не скупятся на комплименты другие.
Анна призналась, что боится мотоциклов, но снимки ей точно удались.Фото: Михаил Решетников.