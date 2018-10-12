Куда смотрели взрослые: 10-летний школьник на самокате получил сотрясение мозга в ДТП с «Приорой»
Авария произошла в четверг вечером, 11 октября в Ленинском районе: в ДТП травмирован 10-летний мальчик.
— В 19:15 водитель за рулем Lada Priora ехал по улице Пермитина со стороны Пархоменко в сторону Котовского. Возле дома №9 по улице Ватутина он сбил ребенка, который ехал по дороге на самокате вблизи регулируемого пешеходного перехода, — рассказали в пресс-службе городского ГИБДД.
В аварии пострадал мальчик 2008 года рождения. С предварительным диагнозом: сотрясение головного мозга, ушибы и ссадины мягких тканей лица он был доставлен в больницу.
В ведомстве добавили, что сейчас выясняется, как и почему ребенок оказался на дороге и где в этот момент были его родители или сопровождающие взрослые, обстоятельства аварии устанавливаются.