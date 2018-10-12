Автобусы на газе и троллейбусы без рогов: власти решили обновить общественный транспорт
В ближайшее время городской автопарк общественного транспорта пополнится автобусами большой вместимости и троллейбусами с автономным ходом. Об этом рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть в четверг, 11 октября на встрече с журналистами.
— Чтобы вернуть пассажиров на общественный транспорт, надо серьезно работать и над комфортом перевозок, и над оптимизацией транспортной схемы. Мы в этом плане серьезно готовимся, прорабатываем все элементы. И сегодня в достаточной степени проработан проект закупки 19 газомоторных автобусов большой вместимости, при этом предпочтение отдается транспорту отечественного производства, — сообщил мэр Анатолий Локоть.
Также в планах мэрии закупить троллейбусы с автономным ходом, то есть без «рогов».
Локоть подчеркнул, что закупка 24 троллейбусов с автономным удлиненным ходом важна для города, поскольку такие троллейбусы позволят сделать доступными отдаленные микрорайоны, где нет контактной линии.
— В принципе, мы готовы их купить, тем более что здесь есть инициатива со стороны производителя. Нам также необходима поддержка областного бюджета, — отметил мэр Анатолий Локоть.
Помимо этого, до конца года в рамках договора с «Горэлектротранспортом» предприятие «БКМ Сибирь» модернизирует пять работающих на новосибирских маршрутах трамваев.