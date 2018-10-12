Погода на день в Новосибирске: 12 октября будет плюс 16 градусов

12 Окт. 03:35 2018-10-12T03:35:26+03:00

В пятницу новосибирцев ждет теплый день, после которого начнется похолодание. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Какая погода ждет новосибиррцев в последний рабочий день недели

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В пятницу, 12 октября будет тепло до плюс 16 градусов, но немного ветрено.

— Сегодня в Новосибирске ожидается переменная облачность, без осадков. Днем воздух прогреется до плюс 14-16 градусов, к ночи температура опустится до плюс 4-6 градусов. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 5-10 метров в секунду, местами достигать 8-13 метров в секунду, — сообщается на сайте новосибирского гидрометцентра.

По области будет также переменная облачность, в отдельных районах небольшие дожди, ночью по юго-востоку без осадков. Дневная температура составит плюс 13-18 градусов, местами по западу будет в пределах плюс 7-12 градусов. Ночью станет прохладнее до плюс 2-7 градусов, при прояснениях возможны заморозки до минус 3 градусов.

На «Яндексе» новосибирцам обещают малооблачную погоду с температурой днем до плюс 18 градусов, и ночью до плюс 11 градусов. В выходные возможен небольшой дождь и даже снег.