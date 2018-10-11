Обманули на 4 миллиона: мошенники украли базу телефонов компании по продаже БАДов и медоборудования

11 Окт. 14:51 2018-10-11T14:51:38+03:00

Во время обыска полицейские обнаружили сотовые телефоны с сим-картами, медицинские маски и базу клиентов колл-центра. Фото: ГУ МВД по Новосибирской области

Клиентам они предлагали вернуть деньги за некачественный товар, но за оплату разницы в цене

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В Новосибирске полицейские завершили расследование уголовного дела о мошенничестве. Пять человек целый год обманывали доверчивых клиентов компании по продаже БАДов и медоборудования.

— Организатором группы стал 30-летний житель Колыванского района, ранее работавший в колл-центре этой организации, — объяснили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Мошенники звонили клиентам компании и представлялись сотрудниками госорганов. Они спрашивали о приобретенном товаре и его стоимости, а затем говорили, что тем, кто недоволен его качеством, положена компенсация. Но для ее получения нужно оплатить разницу стоимости товара или компенсацию за выплату.

Таким образом от людей на свои банковские карты и электронные кошельки мошенники получили 4 миллиона рублей. Всех участников группы задержали. Во время обыска обнаружили и сотовые телефоны с сим-картами, медицинские маски и саму базу клиентов.

Уголовное дело направлено в суд.