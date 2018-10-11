Выстрелил в голову: в Новосибирске мужчина ранил менеджера салона сотовой связи

11 Окт. 14:12 2018-10-11T14:12:54+03:00

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Сегодня в полдень в салон связи по улице Бориса Богаткова, 206 пришел мужчина и попросил менеджера показать ему мобильный телефон. И после того, как устройство оказалось у него в руках, он достал из сумки пистолет, рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области.

24-летний менеджер схватил угрожающего пистолетом мужчину за руку, и в это время произошел выстрел, но пуля задела другого 26-летнего менеджера. Дальнейшую трагедию удалось предотвратить сотрудникам полиции. Они задержали мужчину с оружием.

Пострадавшего менеджера увезли в больницу, а следователи проводят сейчас все необходимые мероприятия. Они уже возбудили уголовное дело за покушение на убийство, сопряженное с разбоем и причинением тяжкого вреда здоровью.