Работы по проекту «Безопасные и качественные дороги» в Новосибирской области завершат до начала ноября

11 Окт. 12:17 2018-10-11T12:33:36+03:00

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В Новосибирской области завершаются ремонтные работы по приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги». Сезон подходит к концу, и все объекты должны сдать вовремя. На данный момент выполнены работы на 2,3 миллиарда рублей, что составляет более 96% от общего объема средств, предусмотренных на 2018 год.

- В настоящее время работы завершены и проведены рабочие комиссии на 42 из 54 объектов приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». По результатам проведения рабочих комиссий принято в эксплуатацию 22 объекта. На 12 объектах работы еще не завершены, на 20 объектах выполняются мероприятия по устранению замечаний, выявленных по итогам проведения рабочих комиссий, - сообщает министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский. - Завершение работ на всех оставшихся не переходящих объектах 2018 года запланировано не позднее 1 ноября 2018 года. Важно, чтобы работы на всех объектах были выполнены качественно, чтобы потраченные бюджетные средства были вложены эффективно и дороги действительно стали лучше.

Напомним, что Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил усилить контроль за реализацией проекта «Безопасные и качественные дороги». Минтранс региона в постоянном режиме проводит проверки на всех объектах приоритетного проекта.