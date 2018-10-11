Ждем гостей и денег: на закладку фундамента ЛДС пригласили Рене Фазеля, а на метро к комплексу нашли средства

11 Окт. 11:42 2018-10-11T11:46:54+03:00

Новый ЛДС должны построить к 2023 году для проведения молодежного чемпионата по хоккею. Фото: Правительство Новосибирской области

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На закладку фундамента ЛДС в Новосибирск пригласили президента Международной федерации хоккея Рене Фазеля. Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк сообщил, что комиссия IIHF приедет в октябре. Эту информацию подтвердили в пресс-службе федерации. На данный момент ответ от Рене Фазеля о его визите не получен.

Еще одна хорошая новость, связанная с ЛДС — это выделение средств на проектирование станции метро «Спортивная». Пресс-служба Новосибирского метрополитена, ссылается на слова начальника департамента финансов и налоговой политики города Александра Веселкова. По его словам, мэрия готова выделить 120 миллионов на разработку проектно-сметной документации станции и пешеходного тоннеля, а также 25 миллионов рублей на благоустройство набережной у ледовой арены.

Напомним, что новый ЛДС должны построить к 2023 году для проведения молодежного чемпионата по хоккею. На данный момент уже объявлены торги на вырубку почти 1,5 тысяч деревьев под строительство.