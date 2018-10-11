Кобзон вместо Толмачево: новосибирскому аэропорту могут сменить название

11 Окт. 11:06 2018-10-11T11:06:15+03:00

Новосибирский Толмачево может сменить название: его могут назвать в честь Кобзона. Фото: Татьяна СОЛОВОВА

Новосибирский Толмачево могут переименовать в честь Иосифа Кобзона или Станислава Говорухина

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В Общественной палате РФ стартовал проект «Великие имена России». 45 крупных аэропортов назовут в честь великих имен, вписанных в историю России. Новосибирский аэропорт Толмачево также вошел в список.

Во вторник, 9 октября в Общественной палате РФ прошло онлайн-совещание с региональными общественными палатами об участии в проекте «Великие имена России». Этот проект создан по общественной инициативе, с которой выступили Русское географическое общество, Общество русской словесности, Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество. Общественная палата тоже решила принять в этом участие и даже выступить в качестве оператора.

Так, в ходе совещания первый вице-президент Российского географического общества Артур Чилингаров предложил присвоить аэропортам имена ушедших из жизни в этом году Иосифа Кобзона и Станислава Говорухина.

Называть аэропорты в честь выдающихся соотечественников — мировой тренд. Около 200 аэропортов по всему миру носят имена людей, внесших значимый вклад в развитие и становление своей страны. Наиболее известные именные аэропорты — Международный аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке, парижский Шарль-де-Голль, Леонардо да Винчи в Риме и другие. Аэропорт в Римини назвали в честь Федерико Феллини, аэропорт в Новом Орлеане носит имя Луи Армстронга, в Лионе есть аэропорт Сент-Экзюпери.

— Сегодня, 11 октября будет презентован сайт проекта «Великие имена России», где будет представлена вся необходимая информация, — говорится в сообщении Общественной палаты РФ.

Выбирать имена для аэропортов международного и федерального значения будут путем голосования российские жители. Предполагается, что в этих аэропортах будут установлены мультимедийные экспозиции, чтобы люди узнавали о великих деятелях России, в честь которых они названы.

— До 18 октября необходимо прислать список, в котором будет от трех до десяти вариантов имен претендентов. Для этого необходимо провести публичное обсуждение, круглый стол, на котором необходимо презентовать проект с участием лидеров общественного мнения, — добавил секретарь Общественной палаты Российской Федерации Валерий Фадеев.

Варианты названия для новосибирского Толмачево будут известны уже 21 октября.