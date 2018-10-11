Они не боятся прыгать с парашютом: в Новосибирской области прошла профильная смена для будущих десантников

11 Окт. 10:58 2018-10-11T10:58:26+03:00

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В городе Барабинске Новосибирской области проходит профильная смена «Опыт профессионалов – будущим защитникам Отечества». 40 подростков поучаствовали в ней, и в четверг, 11 октября, они после занятий со специалистами прыгнули с парашютом на аэродроме в Бердске. О том,как проходят учебно - тренировочные сборы, рассказала Елена Хлыстова, помощник представителя представителя ДОСААФ России в Новосибирской области.

- Сначала с 1 по 5 октября занятия проходили в Барабинске, на базе школы №45, где есть военно патриотический клуб десантного профиля, - рассказывает Елена Хлыстова. - Мы привозили специалистов туда, и вся наземная подготовка проходила в Барабинске. Сегодня подростки вместе с руководителями приехали на поезде в Бердск, и совершают самостоятельные прыжки.

Дети, которые в общей сложности совершили три прыжка, получают разряд по парашютному спорту.