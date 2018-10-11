2018-10-11T10:36:29+03:00
Общество

Спустя пять дней: тело погибшего дайвера подняли с глубины 33,5 метров

Сегодня, спустя 5 дней с трагической гибели двух новосибирских дайверов в Кузбассе, подняли на поверхность тело второго мужчины
Надежда ЯРКОВА
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Сегодня в Кузбассе подняли тело второго погибшего дайвера.Сегодня в Кузбассе подняли тело второго погибшего дайвера.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Сегодня, 11 октября тело 49-летнего аквалангиста поднято на поверхность. Следователи продолжают проверку по этому делу.

Напомним, что 6 октября три аквалангиста из Новосибирска: 65-летний Владимир Забелин, 49-летний Игорь Моргунов и 49-летний Константин Гуляев, совершали погружение на заброшенном карьере в Ленинск-Кузнецком районе. Все трое — очень опытные дайверы.

Через некоторое время на поверхность поднялся только один дайвер, двое всплыть на поверхность не смогли. Мужчина пояснил, что он почувствовал нехватку кислорода и экстренно всплыл. Подождав своих знакомых, которые так и не появились на поверхности воды, он обратился за помощью к другим аквалангистам с просьбой помочь.

— Самостоятельно найти пропавших людей не удалось, и к поиску были привлечены дайверы из Новосибирска, которые имеют допуск к погружению на глубину 60 метров. 7 октября удалось поднять тело 65-летнего аквалангиста, тело второго опустилось на глубину, — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Кемеровской области.

В ведомстве отметили, что поиски осложнялась отсутствием видимости и мутностью воды, а из-за большой глубины установить точные координаты, где находится тело аквалангиста было невозможно. Тогда подводный рельеф был обследован с помощью панорамной видеосистемы, которая позволила определить точные координаты местонахождения тела дайвера.

— С глубины 33,5 метров тело новосибирца было поднято на поверхность. На специальном датчике, который был закреплен на руке потерпевшего, зафиксировано погружение на максимальную глубину 37,9 метра. По оборудованию аквалангистов будет проведено технологическое исследование, также будут исследованы заборы воды, — добавили в следственном комитете.

Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего, выясняется причина смерти потерпевших.

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