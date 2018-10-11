Двух сроков хватит: Локоть предложил внести изменения по поводу своей должности
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть предложил ограничить полномочия на должности градоначальника двумя сроками.
— Завтра вместе с депутатами горсовета будем обсуждать изменения в Уставе города. Есть предложение ввести такое правило: мэр не может занимать эту должность более двух лет, — написал в среду, 10 октября на своей личной странице в Фейсбуке Анатолий Локоть.
Он также считает, что регулярная смена власти в современных условиях просто необходима.
Мэр выразил надежду, что его инициатива об ограничении полномочий мэра двумя сроками будет поддержана и вынесена на широкое общественное обсуждение уже в ближайшее время.
Анатолий Локоть был выдвинут КПРФ и занимает должность мэра Новосибирска с апреля 2014 года.