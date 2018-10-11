2018-10-11T08:43:03+03:00
Дом. Семья

Кай, апорт: белый медведь устроил игры с канистрой и посетителями

Вчера игрушкой и новым развлечением вчера обзавелся не только медвежонок Ростик, но и его родители: Кай и Герда
Надежда ЯРКОВА
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Белые медведи с удовольствием ловили брошенную им в воду канистру, после чего с трофеем в зубах возвращались на "льдину". Стоп-кадр с видео: Анна Новикова.Белые медведи с удовольствием ловили брошенную им в воду канистру, после чего с трофеем в зубах возвращались на "льдину". Стоп-кадр с видео: Анна Новикова.
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Белые медведи в новосибирском зоопарке на радость посетителей с удовольствием играли с пластиковой канистрой.

— У белых медведей Кая и Герды вчера, 10 октября тоже появилось новая игрушка — пластиковая канистра, — рассказала КП посетительница зоопарка Анна Новикова.

Медведи, словно собачки, которые ждут, когда бросят палку, чтобы поймать ее, точно также ждали, когда им бросят канистру. После этого, они ловили ее, практически на лету, прыгая за ней в бассейн, после чего с «уловом» в зубах выходили на берег.

— Кай, когда поймал канистру, даже проплыл на спине, держа трофей в зубах, — добавила Анна Новикова.- А после залег с ней на импровизированной льдине отдыхать. Также вчера игралась и Герда, прыгая в воду за канистрой, после чего довольная вылазила на сушу.

Напомним, также вчера без подарка не остался и их детеныш — Ростик получил подарок от гостьи из Японии — красный шар с ушками, который пришелся ему по душе.

Кай и канистра..Новосибирский зоопарк им.Р.А.Шило

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