2018-10-11T08:05:33+03:00
Общество

Побывают в 19 районах: в Новосибирской области началась акция «Поезд «За духовное возрождение России»

Миссионеры посетят 125 населенных пунктов региона
Татьяна СОЛОВОВА
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Так выглядит вагон-храм миссионерского поезда. Фото: http://nskmi.ru.Так выглядит вагон-храм миссионерского поезда. Фото: http://nskmi.ru.
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В Новосибирской области с 11 октября начинается социально-благотворительная акции «Поезд «За духовное возрождение России». Проект приурочен к празднованию Дня народного единства, и цель его - воспитание патриотизма, духовно-нравственное просвещение и социальная поддержка сельских жителей. О подробностях акции рассказал Максим Безбородов, специалист Центра патриотического воспитания Новосибирской области.

- Для нашего центра эта акция - особенная, потому что впервые наш специалист отправится с миссией, - говорит Максим Безбородов. - Он будет в рамках акции проводить круглые столы и лекции на тему «Человек, гражданин, патриот». В этих встречах будут участвовать представители военно-патриотических клубов, ветеранских организаций, а также образовательные учреждения - школы, техникумы.

Продлится акция чуть больше недели, до 20 октября, и охватит более 30 тысяч жителей в 125 населенных пунктах 19 районов Новосибирской области.

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