2018-10-11T07:14:31+03:00
Происшествия

Никакой ответственности: пьяный водитель на каршеринговом «Солярисе» протаранил угол дома, пытаясь скрыться от погони

Сегодня ночью произошла очередная авария с участием каршерингового автомобиля: водитель сбежал, бросив машину
Надежда ЯРКОВА
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Водитель "Делимобиля" протаранил дом и скрылся с двумя пассажирами.Водитель "Делимобиля" протаранил дом и скрылся с двумя пассажирами.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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Погоня за нетрезвым водителем автомобиля каршеринговой службы закончилась тараном дома.

— Hyundai Solaris службы каршеринга «Делимобиль» около полуночи крутил «пятаки» на парковке площади Ленина, а затем чуть не сбил женщину, в попытке скрыться. Однако за ним началась погоня. Преследование закончилась, когда «Солярис» вылетел на тротуар и врезался в угол дома по адресу Челюскинцев, 3, — сообщает подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

Очевидцы добавили, что от удара у иномарки вдавило переднюю часть, в машине сработали подушки безопасности. Пьяный водитель и двое пассажиров скрылись, еще двоих пассажиров задержали полицейские.

В полиции и ГИБДД оперативно получить информацию по данному ДТП не удалось.

Пьяный водитель попытался скрыться, но его остановил дом. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Пьяный водитель попытался скрыться, но его остановил дом.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

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