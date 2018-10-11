Никакой ответственности: пьяный водитель на каршеринговом «Солярисе» протаранил угол дома, пытаясь скрыться от погони

11 Окт. 07:01 2018-10-11T07:14:31+03:00

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Погоня за нетрезвым водителем автомобиля каршеринговой службы закончилась тараном дома.

— Hyundai Solaris службы каршеринга «Делимобиль» около полуночи крутил «пятаки» на парковке площади Ленина, а затем чуть не сбил женщину, в попытке скрыться. Однако за ним началась погоня. Преследование закончилась, когда «Солярис» вылетел на тротуар и врезался в угол дома по адресу Челюскинцев, 3, — сообщает подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

Очевидцы добавили, что от удара у иномарки вдавило переднюю часть, в машине сработали подушки безопасности. Пьяный водитель и двое пассажиров скрылись, еще двоих пассажиров задержали полицейские.

В полиции и ГИБДД оперативно получить информацию по данному ДТП не удалось.