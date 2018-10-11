2018-10-11T06:21:31+03:00
Общество

Опасная находка: в Советском районе нашли свалку из ртутьсодержащих ламп

Новосибирские спасатели вывезли около 50 опасных ламп, выброшенных на улицу
Надежда ЯРКОВА
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Прохожие нашли выброшенные на улицу опасные лампы. Фото: спасатели МАСС.Прохожие нашли выброшенные на улицу опасные лампы. Фото: спасатели МАСС.
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Спасателям об опасной находке сообщили очевидцы около 15 часов. На место тут же выехал экипаж.

— Свалку ртутьсодержащих ламп обнаружили горожане в Советском районе на улице Пасечная. Там были найдены около 50 люминесцентных ламп, — рассказали в пресс-службе спасателей МАСС.

— Там, на Пасечной гаражный кооператив, и рядом мусорные контейнеры, вот возле мусорных контейнеров они и лежали. Опасность представляют разбитые лампы, да еще в большом количестве, а так может пара штук, и были расколоты. Плюс низкая температура воздуха и открытый воздух, поэтому опасности не было, — добавил начальник Муниципальной аварийно-спасательной службы Дмитрий Фокин.

Он отметил, что все лампы были собраны и увезены для дальнейшего уничтожения. Пока они увезены в отряд, потом их забирает машина организации «СибРтуть», которая и занимается их утилизацией.

На улице Пасечной выбросили около 50 ртутьсодержащих ламп. Фото: спасатели МАСС.

На улице Пасечной выбросили около 50 ртутьсодержащих ламп. Фото: спасатели МАСС.

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